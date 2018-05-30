Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.962 RUR   0.027 GBR   2.2532 TRY   0.3745

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 1 Июн 17° 28° 2 Июн 15° 21°

Дальнее зарубежье 30.05.2018 14:16

В Токио размышляют о возможности переговоров с КНДР на уровне глав МИД в августе - СМИ

Власти Японии изучают вариант проведения переговоров между главами МИД Японии и КНДР на полях форума АСЕАН, который должен пройти с 1 по 4 августа в Сингапуре, сообщает в среду японская газета "Майнити" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Однако, отмечает газета, вначале японские власти хотят оценить результаты готовящегося саммита США-КНДР.

В то же время генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга отказался подтвердить эту информацию.

Западные СМИ напоминают, что предыдущая министерская встреча с участием представителей Японии и КНДР прошла в 2015 году на полях встречи АСЕАН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ВСТРЕЧА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Трамп и Абэ подчеркнули, что важно добиться ликвидации ядерного, химического и биологического оружия в КНДР Токио настаивает на полной денуклеаризации КНДР - Абэ Президент Южной Кореи призывает к улучшению отношений между КНДР и Японией Япония предложила Северной Корее провести встречу на высшем уровне - СМИ Премьер Японии ждет от Пекина пояснения в связи с визитом Ким Чен Ына в Китай Японский МИД призвал Китай к совместной работе по решению северокорейской проблематики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]