В Токио размышляют о возможности переговоров с КНДР на уровне глав МИД в августе - СМИ

Власти Японии изучают вариант проведения переговоров между главами МИД Японии и КНДР на полях форума АСЕАН, который должен пройти с 1 по 4 августа в Сингапуре, сообщает в среду японская газета "Майнити" со ссылкой на источник в японском правительстве.
Однако, отмечает газета, вначале японские власти хотят оценить результаты готовящегося саммита США-КНДР.
В то же время генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга отказался подтвердить эту информацию.
Западные СМИ напоминают, что предыдущая министерская встреча с участием представителей Японии и КНДР прошла в 2015 году на полях встречи АСЕАН.
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 100 раз - Минобороны Азербайджана
Чистая прибыль БФБ за 2017г составила около 1,5 млн манатов после убытка в 116 тыс. манатов в 2016г
Азербайджан и Башкортостан могут создать СП по производству нефтяного оборудования и каустической соды
ОПЕК считает недостаточным текущий рост инвестиций в долгосрочные нефтяные проекты
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
WhatsApp в роуминге стал бесплатным благодаря Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»