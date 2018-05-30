Азербайджан готов заполнить дефицит газа в Европе – глава SOCAR

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев считает Европу самым перспективным рынком для поставок азербайджанского газа.

"В настоящее время самым перспективным газовым рынком является Европа. Азербайджанский газ заполнит будущий дефицит, который появится в Европе в результате разницы между ростом потребления и существующими предложениями, и мы займем достойное место среди поставщиков природного газа на европейском рынке",- сказал Р.Абдуллаев в среду в Баку на конференции Caspian Oil&Gas 2018.

По его словам, Азербайджан является ведущей силой и центром всех реализуемых энергетических проектов в регионе, в основе которых лежит проект Южного газового коридора (ЮГК).

"Пользу от этих проектов получают, как страны региона, так и различные компании", - отметил он.

Р.Абдуллаев добавил, что с запуском ЮГК у третьих сторон появляется возможность присоединения к этому проекту и увеличить свои доходы. «Такие страны региона, как Турция и Грузия, получат прибыль в рамках этого большого проекта, а страны-транзитеры укрепят свои позиции на международной арене", - добавил президент SOCAR.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Б.Рустамбеков