Повысить пенсионный возраст планируют в Узбекистане

Пенсионный возраст в Узбекистане может быть поэтапно повышен на три года в течение 2022-2027 годов, сообщает пресс-служба внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов республики.
"Повысить пенсионный возраст до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин предложили участники семинара, на котором обсужден проект концепции по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что проект концепции был разработан в целях совершенствования системы пенсионного обеспечения граждан, повышения уровня обеспеченности пенсионеров, а также достижения сбалансированной пенсионной системы.
Документ был опубликован для обсуждения 28 апреля. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до среднемирового уровня, а также увеличение минимального стажа работы с семи до десяти лет в течение 2019-2021 годов.
В соответствии с законодательством Узбекистана в настоящее время мужчины могут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, женщины - 55 лет. Достаточный минимальный стаж работы для выхода на пенсию у мужчин - 25 лет, у женщин - 20 лет. Лицам без достаточного стажа работы пенсии по возрасту назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.
По данным Минфина, в Узбекистане в 2018-2025 годах ожидается рост численности населения пенсионного возраста на 1,2 млн человек, что влияет на увеличение расходов внебюджетного пенсионного фонда республики.
По официальным статданным, численность постоянного населения Узбекистана на 1 апреля превысила 32,7 млн человек, более 3,3 млн из них являются пенсионерами.
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