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Дальнее зарубежье 30.05.2018 14:46

Палестинский лидер призывает сторонников не беспокоиться о его здоровье

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обратился к своим сторонникам, призвав их не беспокоиться о состоянии его здоровья, а также об отсутствии преемника, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

83-летний лидер палестинцев на встрече с руководителями движения ФАТХ подчеркнул, что политические институты не держатся на одном человеке, и "в стране всегда будет много достойных людей".

Это заявление М.Аббас сделал после выписки из больницы, где он находился на лечении с 20 по 28 мая в связи с ухудшением здоровья после операции на ухе. Накануне он сообщал, что чувствует себя хорошо и с 29 мая полностью возвращается к работе.

М.Аббас возглавляет палестинскую администрацию с 2005 года, а с января 2013 года считается первым президентом частично признанного государства Палестина.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, АББАС, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]