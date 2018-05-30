В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО

В министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча с группой экспертов НАТО, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
"В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны была проведена рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документа «Процесс Планирования и Анализа (ППА) Цели Партнерства (ЦП)», касающихся министерства обороны Азербайджана», - отмечают в министерстве.
В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО, выполнение целей партнерства программы ППА и возможные новые цели партнерства.
Б.Рустамбеков
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