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Внешняя политика 30.05.2018 12:19

В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО

В министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча с группой экспертов НАТО, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны была проведена рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документа «Процесс Планирования и Анализа (ППА) Цели Партнерства (ЦП)», касающихся министерства обороны Азербайджана», - отмечают в министерстве.

В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО, выполнение целей партнерства программы ППА и возможные новые цели партнерства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ЭКСПЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]