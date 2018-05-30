Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в $200 тыс. - КГБ

Помощник президента Белоруссии - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко задержан при получении взятки в $200 тыс., сообщили в Комитете государственной безопасности.

"В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", - проинформировали в КГБ.