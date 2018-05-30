Репортаж с поездки в Азербайджан

Всего две недели, как мы вернулись из Солнечного Азербайджана, а уже скучаем по этой гостеприимной стране!

Нотариусы со всех уголков нашей необъятной страны собрались в Баку, чтобы встретиться со своими азербайджанскими коллегами. Хабаровск, Биробиджан, Иркутск, Красноярск, Томск, Омск, Барнаул, Кемерово, Екатеринбург, Пенза, Оренбург, Татарстан, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва. Вот уж действительно, «От Москвы до самых до окраин….».

Министерство Юстиции Азербайджана взяло над нами шефство с первых шагов по земле Республики, поэтому кроме плановых мероприятий были еще дополнительные визиты в Судебный Комплекс, в отдел регистрации Шекинского района, в районный суд Габалы, рабочие встречи в нотариальных конторах в Баку и Габале.

Семинар в Asan г. Баку провели представители Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана.

Беседа на профессиональные темы cостоялась во время ужина в Шеки, куда были приглашены нотариусы из Шеки, Габалы и Исмаиллы, а также представители Шекинского регионального управления юстиции.

Сегодня в Азербайджане применяется уникальная система электронного нотариата. Министерство Юстиции Азербайджана потратило много сил и средств на оцифровку и систематизацию данных о всех гражданах страны и теперь по номеру машины, по номеру паспорта, по фамилии и дате рождения любой нотариус Азербайджана может получить полную информацию о посетителе, включая фото, семейное положение, перечень наследников, перечень движимого и недвижимого имущества и т.д.

На протяжении всей поездки Министерство юстиции помогало и поддерживало нашу делегацию. Каждому нотариусу в номер доставили памятные подарки от Минюста. Женщинам - платочки из знаменитого шекинского шелка, мужчинам – прекрасное азербайджанское вино. Все были очень тронуты.

В заключительной части поездки нотариусы г. Санк-Петербурга Выщепан Т.Б. и Гасанова П.А. от лица нашей делегации дали интервью первому каналу телевидения Азербайджана. Татьяна Борисовна, в частности, сказала: «Мы все испытываем легкую, да нет, не легкую зависть, видя, какими информационными технологиями располагают наши азербайджанские коллеги. Это нотариат будущего, вне всякого сомнения…».

Хочется заметить, что первопроходцем и пионером по обмену опытом с азербайджанскими коллегами была Арчугова Татьяна Анатольевна, глава комиссии по этике ФНП РФ и руководитель комиссии по международным связям Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга. Она еще в 2014 году собственными силами и энергией продвинула эту идею и воплотила ее в жизнь.

За неделю путешествия мы проследили историю освоения территории Азербайджана человеком от эпохи мезолита до современности. Одна из стоянок древнего человека была совсем рядом с Баку. Это удивительно, и еще более удивителен Баку - стоянка современного человека! По этому городу хочется гулять и гулять! Погода нам благоволила! И по пути мы успевали вкушать все местные блюда от черной икры до варенья из арбуза.

Самое яркое впечатление - визит в мастерскую босоногого художника Али в Старом городе и посещение Лагича - горной деревни на высоте 1800 метров, где живут потомственные ремесленники и рукодельники. И горы, горы, горы!

Очень понравились люди. Мужчины очень воспитанные. Скромные. Мне даже было стыдно за стереотипы в моей голове, что женщине одной в Баку делать нечего.

А женщины Азербайджана такие красивые и сильные духом, что хочется на них равняться.

Каждая новая страна, как закрытая дверь, к которой нужно подобрать свой особенный ключик, чтобы открыть для себя все ее тайные смыслы. А если ключик подобрать не выходит - просто постучите и хозяева страны радушно распахнут Вам на встречу и двери, и объятия. В Азербайджане, если ты гость - все самое лучшее для тебя!! Даже таксисты готовы отвезти тебя бесплатно в любую точку Баку, если ты от души восхитишься их миром и улыбнешься их солнцу.

Хочется от души поблагодарить хозяев за превосходную организацию рабочих встреч, заботу на протяжении всей поездки! Особенно хочется отметить работников министерства. Они проделали с нами долгий путь Баку-Шеки-Габала-Баку. За это время мы не только узнали от них много нового и полезного из сферы нотариата, но и привязались к ним душой и сердцем.

Надеюсь, что мы еще не раз встретимся!

Дыкина Ольга, май 2018 г.

Азербайджан (Баку, Габала, Шеки ,Нафталан)

http://www.c-z-s.ru/news/reportazh-s-poezdki-v-azerbajdzhan-145

