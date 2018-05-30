Мэр Бишкека, входящий в окружение Атамбаева, стал фигурантом дела о растрате

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) возбудил уголовное дело по растрате имущества в особо крупном размере на оборонном предприятии ОАО "ТНК Дастан", когда его возглавлял действующий мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

Как говорится в поступившем в среду в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ГКНБ, установлено, что в январе 2012 года между председателем правления ОАО "ТНК Дастан" А.Ибраимовым и гендиректором ООО "Дастан Инжиниринг" Асылкуль Сасыбаевой был заключен контракт на поставку специальных изделий на общую сумму $553,7 тыс.

"В свою очередь, ООО "Дастан Инжинеринг", 30% акций которого принадлежало "Дастану", перезаключило договор с украинской государственной хозрасчетной компанией и приобрело данную партию за $14,4 тыс. плюс доставка партии $49 тыс.", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГКНБ подчеркнули, что разница стоимости составила $470,3 тыс., и, таким образом, "в результате заключения контракта ОАО "ТНК Дастан" с ООО "Дастан Инжиниринг" на поставку изделий по заведомо завышенной цене государству причинен ущерб в особо крупном размере".

"По данному факту 28 мая возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного "Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения"", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

А.Ибраимов входит в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева и фактически является последним госчиновником, сохранившим свой пост после избрания главой государства Сооронбая Жээнбекова. В 2012-2013 годах занимал пост замруководителя аппарата президента. Мэром Бишкека был избран в конце февраля 2016 года.

В апреле-мае с руководящих должностей были смещены практически все высокопоставленные чиновники, назначенные экс-президентом и входившие в его близкий круг, на некоторых из них возбуждены уголовные дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В частности, под подпиской о невыезде находятся бывший глава Таможенной службы и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и бывший премьер Сапар Исаков.

По мнению киргизских экспертов, в республике происходит нейтрализация команды бывшего президента, чтобы лишить ее политических и финансовых возможностей влиять на ситуацию. "Гонения" на близких А.Атамбаеву политиков начались после его эмоционального выступления 31 марта после избрания лидером Социал-демократической партии, в котором он подверг жесткой критике деятельность своего преемника, коснувшись, в том числе кадровой политики и родственных связей действующего главы государства.

Политолог Марс Сариев заявил "Интерфаксу", что, "исходя из того, что уголовные дела возбуждены в отношении ближайшего окружения экс-президента, можно предположить, что идет борьба за финансовые потоки, конечной целью которой является сам А.Атамбаев".

"Тем самым идет попытка отрезать команду бывшего главы государства от потоков и не дать возможности Алмазбеку Атамбаеву и его команде взять политический реванш", - полагает он.