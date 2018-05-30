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Дальнее зарубежье 30.05.2018 16:02

Визит Макрона в Россию подтвердил важность развития экономического сотрудничества - Business France

Интерес французского бизнеса к России углубляется, и недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона подтверждает его желание обсуждать экономическую повестку на самом высоком уровне, считает генеральный директор французского государственного агентства Business France Кристоф Лекуртье.

"Между 2010 и 2016 годами наша страна занимала лидирующие позиции по объему инвестиций в российскую экономику", - сказал К.Лекуртье в интервью "Интерфаксу".

"Конечно, в мире происходят различные политические события, на политическом уровне оценки событий часто расходятся у ЕС и России, однако убежденность в том, что французским технологиям, предприятиям есть место на российском рынке, лишь подтверждается", - отметил он.

По его словам, присутствие на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге президента Франции Э.Макрона говорит о важности экономической составляющей франко-российских отношений и "о желании президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждать экономические вопросы на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным".

"Тот факт, что президент Французской республики ответил на приглашение президента России Владимира Путина и приехал на этот форум показывает, что вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами очень важны", - сказал К.Лекуртье.

"Поэтому я уверен, что перспективы присутствия и развития французских предприятий в России очень ясные, и наша задача сегодня - стараться развиваться во всех сферах для нашего совместного будущего", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, БИЗНЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]