Визит Макрона в Россию подтвердил важность развития экономического сотрудничества - Business France

Интерес французского бизнеса к России углубляется, и недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона подтверждает его желание обсуждать экономическую повестку на самом высоком уровне, считает генеральный директор французского государственного агентства Business France Кристоф Лекуртье.

"Между 2010 и 2016 годами наша страна занимала лидирующие позиции по объему инвестиций в российскую экономику", - сказал К.Лекуртье в интервью "Интерфаксу".

"Конечно, в мире происходят различные политические события, на политическом уровне оценки событий часто расходятся у ЕС и России, однако убежденность в том, что французским технологиям, предприятиям есть место на российском рынке, лишь подтверждается", - отметил он.

По его словам, присутствие на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге президента Франции Э.Макрона говорит о важности экономической составляющей франко-российских отношений и "о желании президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждать экономические вопросы на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным".

"Тот факт, что президент Французской республики ответил на приглашение президента России Владимира Путина и приехал на этот форум показывает, что вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами очень важны", - сказал К.Лекуртье.

"Поэтому я уверен, что перспективы присутствия и развития французских предприятий в России очень ясные, и наша задача сегодня - стараться развиваться во всех сферах для нашего совместного будущего", - подчеркнул он.