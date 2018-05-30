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СНГ 30.05.2018 15:18

ПАСЕ призвала парламент Белоруссии безотлагательно рассмотреть вопрос о моратории на смертную казнь

В Парламентской ассамблее Совета Европы решительно осудили возможное приведение в исполнение очередных смертных приговоров в Белоруссии.

"Секретность, связанная с исполнением смертной казни в Беларуси, является особенно тревожной особенностью. Информация скрывается как от общественности, так и от членов семьи. Рабочая группа по отмене смертной казни в Национальном собрании Беларуси должна безотлагательно рассмотреть этот вопрос и ввести мораторий на смертную казнь без дальнейших проволочек", - говорится в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена (Yves Cruchten) и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Белоруссии Андреа Ригони (Andrea Rigoni).

Докладчики ПАСЕ заявили, что "твердо выступают против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами, и любых казней, совершенных в Беларуси". "Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое уже неприемлемо в Европе", - заключили докладчики.

Накануне Совет Европы выступил с аналогичным заявлением.

Во вторник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что два смертных приговора, возможно, приведены в исполнение в республике в мае.

По данным центра, об этом заявил 29 мая в Верховном суде Белоруссии при рассмотрении апелляции другой осужденный к смертной казни. "Осужденный Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь на 16 мая из камеры смертников вывели Алексея Михаленю и Виктора Летова, с которыми он сидел вместе. По его словам, их расстреляли", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте "Весны".

Как сообщалось, житель Наровли А.Михаленя был приговорен к смертной казни в 2017 году за убийство двух пожилых людей.

О приговоре 31-летнему В.Летову ранее рассказал первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович. "Человек, к сожалению, совершил уже третье в своей жизни убийство. Совершил убийство, отбывая наказание тоже за убийство, - убил своего товарища по несчастью, другого заключенного, из личной неприязни, хладнокровно и жестоко", - сказал В.Калинкович.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение - два: в отношении Сергея Острикова и Кирилла Казачка (приговорены к смертной казни в 2016 году).

Сохранение в республике смертной казни осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд других международных организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАСЕ, КАЗНЬ, МОРАТОРИЙ


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