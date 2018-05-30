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Дальнее зарубежье 30.05.2018 15:29

Мэттис пообещал противодействовать Китаю в размещении военных сил на островах Южно-Китайского моря

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США будут принимать меры против милитаризации КНР искусственных островов в зоне Южно-Китайского моря, которые является предметом территориального спора между несколькими странами.

"Мы собираемся сопротивляться тому, что, как мы полагаем, расходится с международным правом, с решением международных судов по такому вопросу", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Дж.Мэттиса, сказанные на пути на конференцию по безопасности в Сингапуре.

Он отметил, что региональные страны обеспокоены милитаризацией островов и рифов в Южно-Китайском море и желают непрерывной свободы навигации в международных водах.

"Если вы заметили, есть только одна страна, которая, как кажется, предпринимает активные шаги и отказывает (желаниям других стран региона - ИФ) или высказывает недовольство", - подчеркнул Дж.Мэттис.

По его словам, американские корабли ведут обычную активность в районе спорного архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море, и "лишь одна стран", по-видимому, обеспокоена этим фактом.

АП напоминает, что ранее США отозвали приглашение КНР принять участие в международных учениях RIMPAC в Тихом океане, причем Китай был представлен на этих маневрах в 2014 и 2016 годах. При этом по версии Пентагона, отзыв приглашения был вызван существенными указаниями на то, что Китай размещает противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные системы и постановщики радиоэлектронных помех на спорных островах Спратли.

В ответ в Пекине заявили, что имеет полное право размещать свои военные силы на территориях, являющихся неотъемлемой частью Китая.

Кроме этого, в минувшее воскресенье два американских корабля прошли вблизи Парасельских островов (китайское название - Си ша цюньдао). Эти острова контролирует КНР, однако на них предъявляет претензии Вьетнам.

Китайская сторона в свою очередь обвинила США в нарушении территориального суверенитета КНР.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КИТАЙ, ОСТРОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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