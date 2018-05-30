Киев должен без промедлений расследовать убийство Бабченко - генсек СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил убийство в украинской столице журналиста Аркадия Бабченко и призвал к скорейшему расследованию этого преступления.
"Мы решительным образом осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве", - говорится в распространенном в среду заявлении генсека СЕ.
"Это убийство должно быть полностью и как можно быстрее расследовано", - подчеркнул глава старейшей европейской организации.
"Атаки на журналистов и свободу слова множатся в Европе. Мы должны сделать все для того, чтобы остановить эту тенденцию, которая серьезно угрожает демократии", - сказал Т.Ягланд.
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