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СНГ 30.05.2018 16:14

Киев должен без промедлений расследовать убийство Бабченко - генсек СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил убийство в украинской столице журналиста Аркадия Бабченко и призвал к скорейшему расследованию этого преступления.

"Мы решительным образом осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве", - говорится в распространенном в среду заявлении генсека СЕ.

"Это убийство должно быть полностью и как можно быстрее расследовано", - подчеркнул глава старейшей европейской организации.

"Атаки на журналистов и свободу слова множатся в Европе. Мы должны сделать все для того, чтобы остановить эту тенденцию, которая серьезно угрожает демократии", - сказал Т.Ягланд.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, БАБЧЕНКО, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]