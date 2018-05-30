Китай намерен защищать свои торговые интересы в случае введения американских пошлин

МИД Китая в среду заявил, что Пекин готов к ответным мерам в случае, если США введут пошлины на импорт китайской продукции.
"Мы призываем Соединенные Штаты сдерживать свои обещания", - сказала в среду официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин на брифинге, добавив, что Китай готов принять решительные меры для защиты своих торговых интересов, если США намерены "действовать в односторонней безрассудной манере".
"Когда вопрос касается международных отношений, каждый раз, когда страна противоречит сама себе, - это еще один удар по ее репутации", - подчеркнули в МИД КНР.
Обострение торговых взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином случилось за несколько дней до визита министра торговли США Уилбура Росса в Китай.
29 мая США объявили, что намерены ввести 25-процентные пошлины на товары, содержащие китайские высокие технологии, уточнив, что точный перечень товаров, попадающих по импортные пошлины, будет обнародован до 15 июня 2018 года.
"В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары объемом $50 млрд, охватывающие важные технологии с промышленной точки зрения, включая те товары, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025"", - говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.
Также там заявили, что США планируют ввести дополнительные ограничения по инвестициям и экспорту в Китай.
Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал принять энергичные меры, чтобы сделать условия торговли с Китаем более выгодными для Вашингтона.
В то же время, многие американские политики пока склоняются к мысли, что, несмотря на громкие заявление по данной теме, существенных успехов Д.Трамп на переговорах с Пекином не достиг.
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