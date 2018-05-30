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Дальнее зарубежье 30.05.2018 14:09

Афганская полиция уничтожила 10 террористов, напавших на здание МВД в Кабуле

Террористы пытались в среду совершить нападение на здание Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, но были ликвидированы, сообщили в МВД.

Примерно в 12:30 по местному времени (12:00) у ворот министерства прогремел взрыв. Затем группа вооруженных экстремистов с боем пыталась проникнуть на территорию министерства.

"Боестолкновение завершилось ликвидацией 10 вооруженных экстремистов, операции по зачистке территории продолжается", - сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Дониша.

По данным Ariana News, в бою с террористами погиб один полицейский, еще шесть стражей порядка получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МВД, ТЕРРОРИСТЫ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]