Турция готова найти замену самолетам F-35 в случае отказа США от сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если США откажутся от поставок турецкой стороне истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, Анкара сможет удовлетворить запросы у другого поставщика.

"Если мне нужно такое оружие, я, конечно, добуду откуда-либо (товар - ИФ), отвечающий моим необходимым нуждам", - приводит в среду слова министра газета "Хюрриет".

В то же время М.Чавушоглу выразил уверенность в успешном завершении сделки с США и подчеркнул, что получение Анкарой F-35 не имеет отношения к приобретению у России зенитно-ракетных систем С-400.

"Я не обеспокоен. Потому что есть важное правовое соглашение, которое предусматривает совместное производство (с поставщиком - ИФ) некоторых материалов. Мы регулярно делаем платежи, и это соглашение никак не связано с нашей покупкой С-400", - сказал министр.

Он уточнил, что хотя в Конгрессе США идут дискуссии вокруг запрета на поставки F-35 турецкой стороне, однако во многих случаях, касающихся санкций, Конгресс оставляет последнее слово за американской администрацией.

"Хюрриет" отмечает, что Турция получит первые F-35 от США 21 июня.

Ранее в турецком парламенте не раз высказывалась точка зрения, что США не хотят продавать F-35 Анкаре из-за того, что та покупает у России С-400. Однако министр обороны Нуреттин Джаникли заявил, что покупка Турцией российских С-400 не станет преградой для приобретения у США F-35.