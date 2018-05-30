Пашинян пригласил грузинского премьера нанести визит в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в грузино-армянских отношениях нет нерешаемых проблем.
"У наших стран имеются общие краткосрочные и долгосрочные интересы. Мы должны работать над новыми проектами. Между нашими странами нет нерешаемых вопросов", - заявил Н.Пашинян в среду на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили.
Н.Пашинян отметил, что пригласил Г.Квирикашвили посетить с визитом Армению.
По его словам, в политической повестке дня Армении отношения с Грузией занимают особое место.
"На встрече мы отметили необходимость интенсивного политического диалога, затронули вопросы сотрудничества в таких сферах как транспорт, энергетика, туризм, культура. Несмотря на имеющееся сотрудничество, у нас есть неиспользованный потенциал по многим направлениям", - заявил в свою очередь Г.Квирикашвили.
Он сообщил, что в рамках визита в Грузию Н.Пашинян посетит южные регионы республики, где встретится с местным населением.
"Граждане Грузии армянской национальности активно включены в созидание грузинского государства", - отметил Г.Квирикашвили.
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