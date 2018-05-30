Талибы захватили афганский уезд на границе с Таджикистаном

Граничащий с Таджикистаном уезд Дашти-Кала провинции Тахар на северо-востоке Афганистана перешел под контроль боевиков радикального движения "Талибан" , сообщил в среду телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти региона.

"В результате атаки вооруженных боевиков на уездный центр погибли пять военных, еще четверо военнослужащих ранены, 10 бойцов местного ополчения захвачены в плен. Террористы сожгли захваченные ими здания государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщил телеканалу 1TV начальник пресс-центра управления полиции провинции Тахар Халил Асир, наступление экстремистов на уездный центр началось около 6:00 утра по местному времени.

По его данным, большинство местных жителей покинули район боев.