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Дальнее зарубежье 30.05.2018 14:43

Талибы захватили афганский уезд на границе с Таджикистаном

Граничащий с Таджикистаном уезд Дашти-Кала провинции Тахар на северо-востоке Афганистана перешел под контроль боевиков радикального движения "Талибан" , сообщил в среду телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти региона.

"В результате атаки вооруженных боевиков на уездный центр погибли пять военных, еще четверо военнослужащих ранены, 10 бойцов местного ополчения захвачены в плен. Террористы сожгли захваченные ими здания государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщил телеканалу 1TV начальник пресс-центра управления полиции провинции Тахар Халил Асир, наступление экстремистов на уездный центр началось около 6:00 утра по местному времени.

По его данным, большинство местных жителей покинули район боев.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, УЕЗД, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]