ОПЕК считает недостаточным текущий рост инвестиций в долгосрочные нефтяные проекты

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает недостаточным текущий рост инвестиций в долгосрочные нефтяные проекты.
"Одной из самых больших и наиболее острых проблем, стоящих перед нами, является обеспечение достаточного уровня инвестиций для удовлетворения будущих потребностей в нефти в мире. С начала 2018 года темпы роста инвестиций постепенно повышались, но мы все еще не видим достаточно инвестиций в долгосрочные проекты", - приводятся в сообщении ОПЕК его слова с выступления на международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.
М.Баркиндо также подчеркнул, что в рамках соглашения ОПЕК+ мировые запасы нефти снизились на 400 млн баррелей - до около 2,7 млрд баррелей.
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