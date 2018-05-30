ОПЕК считает недостаточным текущий рост инвестиций в долгосрочные нефтяные проекты

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает недостаточным текущий рост инвестиций в долгосрочные нефтяные проекты.

"Одной из самых больших и наиболее острых проблем, стоящих перед нами, является обеспечение достаточного уровня инвестиций для удовлетворения будущих потребностей в нефти в мире. С начала 2018 года темпы роста инвестиций постепенно повышались, но мы все еще не видим достаточно инвестиций в долгосрочные проекты", - приводятся в сообщении ОПЕК его слова с выступления на международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

М.Баркиндо также подчеркнул, что в рамках соглашения ОПЕК+ мировые запасы нефти снизились на 400 млн баррелей - до около 2,7 млрд баррелей.