Сеул направляет своего представителя в Сингапур, где состоится саммит США-КНДР

Администрация президента Южной Кореи направила своего представителя в Сингапур, где должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн.

При этом администрация южнокорейского президента отметила, что цель поездки ее сотрудника в Сингапур не связана с предстоящим саммитом США-КНДР.

"Администрация направила официального представителя в Сингапур для подготовки к саммиту между Южной Кореей и Сингапуром, намеченному на июль. Его поездка не имеет ничего общего с саммитом США - Северная Корея или с другой встречей Южная Корея - Северная Корея - США", - приводит Уай-Ти-Эн сообщение администрации.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.