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Дальнее зарубежье 30.05.2018 16:45

Сеул направляет своего представителя в Сингапур, где состоится саммит США-КНДР

Администрация президента Южной Кореи направила своего представителя в Сингапур, где должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн.

При этом администрация южнокорейского президента отметила, что цель поездки ее сотрудника в Сингапур не связана с предстоящим саммитом США-КНДР.

"Администрация направила официального представителя в Сингапур для подготовки к саммиту между Южной Кореей и Сингапуром, намеченному на июль. Его поездка не имеет ничего общего с саммитом США - Северная Корея или с другой встречей Южная Корея - Северная Корея - США", - приводит Уай-Ти-Эн сообщение администрации.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СИНГАПУР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]