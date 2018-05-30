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СНГ 30.05.2018 17:05

Украинский журналист Шаройко получил 8 лет за шпионаж в феврале - КГБ Белоруссии

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что украинский журналист Павел Шаройко был приговорен к восьми годам заключения за шпионаж в феврале.

"Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана", - заявил В.Вакульчик журналистам в среду в Минске.

По словам главы КГБ, в настоящее время П.Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Вместе с тем, говоря о возможном обмене украинского журналиста на гражданина Белоруссии Юрия Политика, которого судят на Украине тоже за шпионаж, В.Вакульчик сказал, что эти дела не связаны. При этом, продолжил он, практика обмена осужденных используется республикой. В частности, по словам главы КГБ, ранее Белоруссия обменяла кадрового разведчика, "которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве".

20 ноября 2017 года в КГБ Белоруссии сообщили о задержании в Минске с поличным гражданина Украины П.Шаройко по обвинению в шпионаже. По данным КГБ, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Белоруссии.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим сообщил, что П.Шаройко был приговорен белорусским судом к 8 годам лишения свободы. Верховный суд республики рассматривал дело П.Шаройко в закрытом режиме.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТ, СУД


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