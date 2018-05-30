Азербайджан и Башкортостан могут создать СП по производству нефтяного оборудования и каустической соды

Азербайджан и Башкортостан рассматривают вопрос о создании на территории Азербайджана совместных предприятий по производству нефтяного оборудования и каустической соды, сообщает официальный сайт правительства Республики Башкортостан.
Данный вопрос обсуждался в Баку на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Ниязи Сафарова с делегацией Башкортостана во главе вице-премьером Фархадом Самедовым.
"В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и Башкортостана в других сферах промышленности. В частности в производстве продукции фармацевтической и химической промышленности", - отмечается в информации.
Ф.Самедов подчеркнул, что Башкортостан обладает мощным производственным и научным потенциалом в нефтехимии и фармацевтике.
Делегация Башкортостана также провела встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
"Азербайджан заинтересован в энергетическом оборудовании, производимом в Башкортостане, и технологических новшествах в области нефтехимии", отмечается в информации.
По данным правительства Башкортостана, объем товарооборота с Азербайджаном по итогам 2017 года составил около $18 млн. Башкортостан поставляет в Азербайджан изделия из древесины, продукцию химической промышленности, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, черные металлы и изделия из них, изделия из стекла, сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 96,6% от общего объема поставленных в Азербайджан товаров. Из Азербайджана импортируются сельскохозяйственная продукция, продовольственные и другие товары.
На территории Башкортостана действуют 6 предприятий с азербайджанским капиталом в сфере сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, общественного питания, строительства и торговли.
Б.Рустамбеков
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 100 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Китай намерен защищать свои торговые интересы в случае введения американских пошлин
Киев должен без промедлений расследовать убийство Бабченко - генсек СЕ
Визит Макрона в Россию подтвердил важность развития экономического сотрудничества - Business France
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
WhatsApp в роуминге стал бесплатным благодаря Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»