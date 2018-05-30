Азербайджан и Башкортостан могут создать СП по производству нефтяного оборудования и каустической соды

Азербайджан и Башкортостан рассматривают вопрос о создании на территории Азербайджана совместных предприятий по производству нефтяного оборудования и каустической соды, сообщает официальный сайт правительства Республики Башкортостан.

Данный вопрос обсуждался в Баку на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Ниязи Сафарова с делегацией Башкортостана во главе вице-премьером Фархадом Самедовым.

"В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и Башкортостана в других сферах промышленности. В частности в производстве продукции фармацевтической и химической промышленности", - отмечается в информации.

Ф.Самедов подчеркнул, что Башкортостан обладает мощным производственным и научным потенциалом в нефтехимии и фармацевтике.

Делегация Башкортостана также провела встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

"Азербайджан заинтересован в энергетическом оборудовании, производимом в Башкортостане, и технологических новшествах в области нефтехимии", отмечается в информации.

По данным правительства Башкортостана, объем товарооборота с Азербайджаном по итогам 2017 года составил около $18 млн. Башкортостан поставляет в Азербайджан изделия из древесины, продукцию химической промышленности, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, черные металлы и изделия из них, изделия из стекла, сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 96,6% от общего объема поставленных в Азербайджан товаров. Из Азербайджана импортируются сельскохозяйственная продукция, продовольственные и другие товары.

На территории Башкортостана действуют 6 предприятий с азербайджанским капиталом в сфере сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, общественного питания, строительства и торговли.

Б.Рустамбеков