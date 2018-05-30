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Финансы 30.05.2018 15:39

Чистая прибыль БФБ за 2017г составила около 1,5 млн манатов после убытка в 116 тыс. манатов в 2016г

Чистая прибыль Бакинской фондовой биржи (БФБ) по итогам 2017 года составила 1 млн 471,282 тыс. манатов против убытка в размере 116,281 тыс. манатов годом ранее.

Согласно годовой финансовой отчетности биржи, операционные доходы БФБ в 2017 году составили 2 млн 764 тыс. манатов (рост в 3,9 раза) в том числе тарифный доход по сделкам – 2 млн 712,7 тыс. манатов (рост в 4,2 раза).

Операционные расходы биржи в 2017 году составили 1 млн 7,86 тыс. манатов (спад на 17,3%), операционная прибыль – 1 млн 756,14 тыс. против операционного убытка в размере 510,531 тыс. манатов в 2016 году.

В результате доналоговая прибыль биржи по итогам деятельности в 2017 году составила 1 млн 843,352 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 372,07 тыс. манатов.

Согласно финотчетности, активы БФБ на 1 января 2018 года составляют 5 млн 48,073 тыс. манатов (рост на 57,2%), обязательства – 406,513 тыс. манатов (рост в 10,2 раза), капитал – 4 млн 641,56 тыс. манатов (рост на 46,4%).

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: БФБ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]