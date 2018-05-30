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СНГ 30.05.2018 15:45

"Прямая линия" с Путиным пройдет без гостей в студии, чтобы они не отнимали время у простых граждан - источник

Ставшая традиционной "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за многие годы пройдет без гостей в студии, сообщил в среду "Интерфакс" источник, знакомый с подготовкой этого мероприятия.

"В этом году принято решение гостей в студию не приглашать, чтобы чиновники, депутаты, политологи не отнимали время у простых граждан", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что" в остальном формат "прямой линии" будет повторять предыдущие общения главы государства с гражданами".

Очередной "Разговор с Владимиром Путиным" состоится в прямом эфире 7 июня. По данным на 9:00 среды, на "прямую линию" поступило уже свыше 300 тыс. вопросов, свидетельствует статистика колл-центра, аккумулирующего обращения главе государства. К началу прямой линии количество обращений граждан страны к президенту обычно исчисляется миллионами.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛИНИЯ, ГОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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