"Прямая линия" с Путиным пройдет без гостей в студии, чтобы они не отнимали время у простых граждан - источник

Ставшая традиционной "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за многие годы пройдет без гостей в студии, сообщил в среду "Интерфакс" источник, знакомый с подготовкой этого мероприятия.
"В этом году принято решение гостей в студию не приглашать, чтобы чиновники, депутаты, политологи не отнимали время у простых граждан", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что" в остальном формат "прямой линии" будет повторять предыдущие общения главы государства с гражданами".
Очередной "Разговор с Владимиром Путиным" состоится в прямом эфире 7 июня. По данным на 9:00 среды, на "прямую линию" поступило уже свыше 300 тыс. вопросов, свидетельствует статистика колл-центра, аккумулирующего обращения главе государства. К началу прямой линии количество обращений граждан страны к президенту обычно исчисляется миллионами.
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