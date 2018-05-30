Работники Canada Pacific начали забастовку, переговоры с компанией продолжаются

Около трех тысяч сотрудников канадской железнодорожной компании Canadian Pacific Railway Ltd., представляющих профсоюз Teamsters Canada Rail Conference, объявили о начале забастовки в ночь со вторника на среду, сообщает Dow Jones.
По словам представителей профсоюза, выражающего интересы проводников и инженеров, переговоры с компанией по поводу изменения условий рабочих контрактов продолжаются. Профсоюз требует увеличения бонусов и более стабильного графика работы.
Ранее Canadian Pacific смогла достичь предварительного соглашения с профсоюзом электриков International Brotherhood of Electrical Workers и избежать забастовки порядка 400 его членов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство не намерено добиваться возврата сотрудников на рабочие места законодательными мерами. Вместо этого власти планируют использовать различные стимулы для того, чтобы подтолкнуть обе стороны к компромиссу.
Canadian Pacific является крупнейшим перевозчиком зерна на западе Канады и на севере США, а также крупным перевозчиком нефти и нефтеносных песков в Канаде и Северной Дакоте.
Баку и Брюссель обсудили вопросы упрощения визового режима
ОБСЕ готова оказывать Азербайджану содействие в проведении реформ - глава ПА ОБСЕ
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО
Газпром скоро выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивов по пересмотренному контракту
В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти – SOCAR
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»