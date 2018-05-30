Пресс-релиз

5 июня в Доме-музее Таира Салахова в рамках проекта Российского информационно-культурного центра «Беседы об искусстве» пройдет лекторий «Тема любви в творчестве советского азербайджанского живописца Тогрула Нариманбекова и его жены талантливого азербайджанского скульптора Эльмиры Гусейновой».
Начало – в 15:00 часов.
6 июня, в Международный день русского языка, в городе Баку состоится традиционная встреча у памятника Александру Пушкину. В программе – возложение цветов и литературно-музыкальная композиция.
Начало – в 10:00 часов.
6 июня в Международный день русского языка в Бакинском Славянском университете состоится Торжественная церемония подведения итогов X (юбилейной) Олимпиады по русскому языку и литературе.
Олимпиада проходила в Азербайджане с января по май 2018 года. За этот период состоялись 24 тура Олимпиады в 17 городах и районах Азербайджана.
Организаторы Олимпиады – Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджанской Республики, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Информационными партнерами Олимпиады выступали информационные агентства «Sputnik Азербайджан» и «Интерфакс-Азербайджан».
Начало – в 12:00 часов.
11 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку ко Дню России состоится открытие фотовыставки российского фотохудожника Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!».
Начало – в 11:00 часов.
12 июня в Азербайджанской государственной академии художеств стартует V ежегодный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества «Saf rənqlər», организованный при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.
Начало – в 12:00 часов.
18 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной 55-летию первого в мире полета женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Начало – в 11:00 часов.
20 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится телемост с Ульяновским областным краеведческим музеем имени И.А. Гончарова, в котором примут участие представители Дома-музея Абдуллы Шаига.
Начало – в 11:00 часов.
22 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню памяти и скорби.
Начало – в 11:00 часов.
25 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится представление новой книги писателя, переводчика, члена Союза художников Азербайджана Лалы Умуд (Багировой) «Урок любви».
Начало – в 17:00 часов.
27 июня в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет литературный вечер «Поэзия. Век ХХI», приуроченный ко Дню молодежи России. Он организован совместно с Бакинским молодежным клубом любителей поэзии.
Начало – в 17:00 часов.
28 июня в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» пройдет лекторий на тему «Абстракционизм Василия Кандинского: поиски духовности».
Начало – в 16:00 часов.
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