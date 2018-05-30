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СНГ 30.05.2018 18:48

Путина ждут в Узбекистане осенью

Актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня обсудили в ходе встречи в среду в Москве министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

"На встрече обсужден актуальный круг вопросов узбекско-российской повестки дня. Прежде всего, рассмотрены предложения по повестке дня запланированной на осень встречи президентов Шавката Мирзиеева и Владимира Путина в Ташкенте", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, "стороны подчеркнули особую значимость для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан, придания им конкретного и долгосрочного характера".

Министры также обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам".

Как сообщалось, А.Камилов находится с рабочим визитом в РФ в рамках участия в работе международного форума "Примаковские чтения".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]