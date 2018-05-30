Путина ждут в Узбекистане осенью

Актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня обсудили в ходе встречи в среду в Москве министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

"На встрече обсужден актуальный круг вопросов узбекско-российской повестки дня. Прежде всего, рассмотрены предложения по повестке дня запланированной на осень встречи президентов Шавката Мирзиеева и Владимира Путина в Ташкенте", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, "стороны подчеркнули особую значимость для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан, придания им конкретного и долгосрочного характера".

Министры также обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам".

Как сообщалось, А.Камилов находится с рабочим визитом в РФ в рамках участия в работе международного форума "Примаковские чтения".