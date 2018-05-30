Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края - указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина по его желанию. Этим же указом Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного губернатором региона.

Указ от 30 мая вступает в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно сообщению на сайте Кремля, В.Путин провел в среду рабочую встречу с В.Томенко, в ходе которой и сообщил о решении назначить его врио губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер - экономист.

С 1988 работал на Норильском горно-металлургическом комбинате, пройдя путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" - председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" (2004-2010 гг.).

С марта 2010 года стал заместителем губернатора - заместителем председателя правительства Красноярского края.

С февраля 2012 года по настоящее время занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

В.Томенко является выпускником Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).