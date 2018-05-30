Yapi Kredi Bank Azerbaijan в 2017г стал акционером БФБ

ЗАО "Yapi Kredi Bank Azerbaijan" в 2017 году стало акционером Бакинской фондовой биржи (БФБ), отмечается в годовом отчете биржи.

Согласно материалам биржи, ЗАО "Yapi Kredi Bank Azerbaijan" приобрело долю в 4,76% в капитале БФБ у ООО "Yapı Kredi Yatırım".

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году и входит в число 15 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А.Азизов