Премьер Македонии обещает вынести на референдум любое согласованное с Грецией решение о переименовании страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев в среду заявил, что любое решение относительно выбора нового названия для страны, которое будет согласовано с Грецией, будет затем в обязательном порядке вынесено на референдум, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Македонский премьер отметил, что Скопье и Афины никогда не были "так близки" к заключению соглашения по этому вопросу, как сейчас.
По словам З.Заева, референдум может состояться в сентябре или октябре этого года.
Однако он не стал уточнять, к выбору какого названия склоняются в данный момент стороны. Между тем, он отметил, что позже на этой неделе у него будет "важный телефонный разговор" с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
АП отмечает, что среди возможных вариантов нового названия - "Республика Северная Македония" и "Республика Верхняя Македония".
Представители Греции и Македонии в середине января возобновили переговоры по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства.
Этот спор продолжается уже почти 30 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.
В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.
Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, до урегулирования спора страна входит в ООН под официальным названием "Бывшая югославская республика Македония".
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