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Дальнее зарубежье 30.05.2018 19:30

Премьер Македонии обещает вынести на референдум любое согласованное с Грецией решение о переименовании страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев в среду заявил, что любое решение относительно выбора нового названия для страны, которое будет согласовано с Грецией, будет затем в обязательном порядке вынесено на референдум, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Македонский премьер отметил, что Скопье и Афины никогда не были "так близки" к заключению соглашения по этому вопросу, как сейчас.

По словам З.Заева, референдум может состояться в сентябре или октябре этого года.

Однако он не стал уточнять, к выбору какого названия склоняются в данный момент стороны. Между тем, он отметил, что позже на этой неделе у него будет "важный телефонный разговор" с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

АП отмечает, что среди возможных вариантов нового названия - "Республика Северная Македония" и "Республика Верхняя Македония".

Представители Греции и Македонии в середине января возобновили переговоры по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства.

Этот спор продолжается уже почти 30 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, до урегулирования спора страна входит в ООН под официальным названием "Бывшая югославская республика Македония".

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗВАНИЕ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]