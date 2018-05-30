Постпред Грузии при ООН заявил, что Тбилиси хочет нормальных отношений с Москвой, но не приемлет угроз в свой адрес

Грузия рассчитывает иметь нормальные отношения с РФ, однако не приемлет угроз в своей адрес, заявляет постоянный представитель Грузии при ООН Каха Имнадзе.

"Грузия хочет иметь нормальные отношения с Россией. Мы начали процесс нормализации отношений. У нас есть диалог в Женеве и другие форматы, но то, что мы маленькая страна не означает, что нам могут угрожать. У нас есть суверенитет и независимая политика, которая направлена на интеграцию с Евросоюзом", - заявил, как сообщают в среду грузинские СМИ, П.Имнадзе на специальном брифинге в штаб-квартире ООН, в ходе которого он зафиксировал позицию Грузии по вопросу признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.

По мнению К.Имнадзе, Грузию пытаются вынудить свернуть с выбранного пути. Однако, считает он, этого не произойдет, так как это путь, который выбрал грузинский народ.

Комментируя решение Тбилиси разорвать дипломатические отношения с Сирией, он заявил, что у Грузии нет дипломатических отношений с теми государствами, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии, и это касается и Сирии.

Накануне МИД Грузии назвал решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии незаконным и нарушающим фундаментальные нормы и принципы международного права. В МИД считают, что сирийское руководство приняло это решение "в результате манипулирования со стороны РФ".