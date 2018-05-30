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Дальнее зарубежье 30.05.2018 17:03

Рейсы в аэропорту Афин задержаны и отменены из-за всеобщей забастовки транспортников

Рейсы в аэропорту греческой столицы задержаны и отменены, паромное сообщение приостановлено из-за всеобщей забастовки транспортников, сообщает портал Greek Reporter.

"Забастовка продлится 24 часа. Ожидаются серьезные сбои в работе общественного транспорта, в том числе железнодорожных сервисов и линии метро до аэропорта Афин. Рейсы в аэропорту задержаны и отменены, суда по всей Греции не будут покидать портов", - говорится в сообщении.

Как отмечает портал, транспортники бастуют против политики жесткой экономии, безработицы и чрезмерного налогообложения.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]