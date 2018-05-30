Рейсы в аэропорту Афин задержаны и отменены из-за всеобщей забастовки транспортников

Рейсы в аэропорту греческой столицы задержаны и отменены, паромное сообщение приостановлено из-за всеобщей забастовки транспортников, сообщает портал Greek Reporter.
"Забастовка продлится 24 часа. Ожидаются серьезные сбои в работе общественного транспорта, в том числе железнодорожных сервисов и линии метро до аэропорта Афин. Рейсы в аэропорту задержаны и отменены, суда по всей Греции не будут покидать портов", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, транспортники бастуют против политики жесткой экономии, безработицы и чрезмерного налогообложения.
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