Филиппинский лидер предупредил Китай об угрозе военного конфликта из-за ситуации в Южно-Китайском море

Президент Филиппин Родриго Дутерте в среду заявил, что территориальные споры в Южно-Китайском море могут перерасти в вооруженный конфликт с Китаем в случае, если пострадают филиппинские жители или солдаты, сообщил помощник президента Эрмохенес Эсперон.

"Президент сказал, что, если наши солдаты пострадают там, это будет пересечением красной черты. Или, конечно, если наши граждане пострадают на острове Титу. Мы не говорим, что готовы развязать войну, но если нас будут угнетать, мы примем меры, и не позволим этого", - заявил он.

Остров Титу - крупнейший остров в Южно-Китайском море, на котором дислоцированы филиппинские войска. В то же время на эти территории претендует Китай, а также Бруней, Малайзия и Вьетнам.