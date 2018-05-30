В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти – SOCAR

Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с морских месторождений в Азербайджане, составил 1 млрд 42 млн тонн, сообщил вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по разработке месторождений Яшар Лятифов.
"До сих пор с морских месторождений Азербайджана добыто 1 млрд 42 млн тонн нефти и 668 млрд кубометров газа. С сухопутных месторождений страны до сих пор добыто 977 млн тонн нефти и 139 млрд кубометров газа", - сообщил Я.Лятифов в среду, выступая на конференции Caspian Oil&Gas2018.
Таким образом, объем добытой до сих пор в Азербайджане нефти составил 2,019 млрд тонн, газа – 807 млрд кубометров.
По словам Я.Лятифова, до сих пор в Азербайджане было открыто 83 месторождения, из которых 62 находятся в разработке.
Н.Аббасова
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