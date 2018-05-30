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ТЭК 30.05.2018 17:09

В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти – SOCAR

Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с морских месторождений в Азербайджане, составил 1 млрд 42 млн тонн, сообщил вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по разработке месторождений Яшар Лятифов.

"До сих пор с морских месторождений Азербайджана добыто 1 млрд 42 млн тонн нефти и 668 млрд кубометров газа. С сухопутных месторождений страны до сих пор добыто 977 млн тонн нефти и 139 млрд кубометров газа", - сообщил Я.Лятифов в среду, выступая на конференции Caspian Oil&Gas2018.

Таким образом, объем добытой до сих пор в Азербайджане нефти составил 2,019 млрд тонн, газа – 807 млрд кубометров.

По словам Я.Лятифова, до сих пор в Азербайджане было открыто 83 месторождения, из которых 62 находятся в разработке.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]