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Внешняя политика 30.05.2018 17:17

ОБСЕ готова оказывать Азербайджану содействие в проведении реформ - глава ПА ОБСЕ

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели отмечает готовность ОБСЕ оказывать Азербайджану содействие в проведении различных реформ.

Г.Церетели поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики и 100-летним со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

"Мы рассчитываем на продолжение плодотворного взаимного сотрудничества. ОБСЕ полна решимости в тесном сотрудничестве с Азербайджаном укреплять сотрудничество и расширять реформы для преодоления вызовов, препятствующих миру и процветанию в регионе",- говорится в поздравлении Г.Церетели.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]