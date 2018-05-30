ОБСЕ готова оказывать Азербайджану содействие в проведении реформ - глава ПА ОБСЕ

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели отмечает готовность ОБСЕ оказывать Азербайджану содействие в проведении различных реформ.
Г.Церетели поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики и 100-летним со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.
"Мы рассчитываем на продолжение плодотворного взаимного сотрудничества. ОБСЕ полна решимости в тесном сотрудничестве с Азербайджаном укреплять сотрудничество и расширять реформы для преодоления вызовов, препятствующих миру и процветанию в регионе",- говорится в поздравлении Г.Церетели.
Ф.Исазаде
Газпром скоро выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивов по пересмотренному контракту
В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти – SOCAR
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Помощник президента Белоруссии Ровнейко подозревается в вымогательстве взяток у бизнесменов, пояснили в КГБ
Филиппинский лидер предупредил Китай об угрозе военного конфликта из-за ситуации в Южно-Китайском море
Премьер Македонии обещает вынести на референдум любое согласованное с Грецией решение о переименовании страны
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»