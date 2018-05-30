ОБСЕ готова оказывать Азербайджану содействие в проведении реформ - глава ПА ОБСЕ

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели отмечает готовность ОБСЕ оказывать Азербайджану содействие в проведении различных реформ.

Г.Церетели поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики и 100-летним со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

"Мы рассчитываем на продолжение плодотворного взаимного сотрудничества. ОБСЕ полна решимости в тесном сотрудничестве с Азербайджаном укреплять сотрудничество и расширять реформы для преодоления вызовов, препятствующих миру и процветанию в регионе",- говорится в поздравлении Г.Церетели.

Ф.Исазаде