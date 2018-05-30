Исчезли 3 млн евро из денег, изъятых у полковника полиции Захарченко, следствие проводит проверку - источник

Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.
Д.Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.
В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Д.Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.
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