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СНГ 30.05.2018 20:02

Исчезли 3 млн евро из денег, изъятых у полковника полиции Захарченко, следствие проводит проверку - источник

Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

Д.Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Д.Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАХАРЧЕНКО, ДЕНЬГИ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]