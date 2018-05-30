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СНГ 30.05.2018 20:15

В Белоруссии внимательно следят за шагами Украины по выходу из СНГ

В Минске отслеживают ситуацию по выходу Украины из уставных органов Содружества независимых государств, заявил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский в среду в парламенте.

"Официально пока никаких юридически значимых документов по выходу Украины из СНГ не поступало. Конечно, в силу значимости рынка Украины и особого отношения к Украине, мы будем эту ситуацию отслеживать", - сказал В.Матюшевский, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, пока очень сложно сказать, из каких конкретно соглашений Украина собирается выходить. "Базовое соглашение о зоне свободной торговли - оно Украине выгодно не менее, чем всем остальным участникам", - подчеркнул первый вице-премьер.

"Давайте дождемся виденья украинской стороны, а потом будем оценивать (последствия для экономики - ИФ)", - сказал В.Матюшевский.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, СНГ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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