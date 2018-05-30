В Белоруссии внимательно следят за шагами Украины по выходу из СНГ

В Минске отслеживают ситуацию по выходу Украины из уставных органов Содружества независимых государств, заявил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский в среду в парламенте.
"Официально пока никаких юридически значимых документов по выходу Украины из СНГ не поступало. Конечно, в силу значимости рынка Украины и особого отношения к Украине, мы будем эту ситуацию отслеживать", - сказал В.Матюшевский, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, пока очень сложно сказать, из каких конкретно соглашений Украина собирается выходить. "Базовое соглашение о зоне свободной торговли - оно Украине выгодно не менее, чем всем остальным участникам", - подчеркнул первый вице-премьер.
"Давайте дождемся виденья украинской стороны, а потом будем оценивать (последствия для экономики - ИФ)", - сказал В.Матюшевский.
Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.
9 мая текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.
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