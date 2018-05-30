Баку и Брюссель обсудили вопросы упрощения визового режима

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и генеральный директор по двусторонним вопросам МИД Бельгии Аник Ван Калстер обсудили вопросы упрощения визового режима.

Х.Халафов и А.В.Калстер провели в среду в Баку политические консультации.

«Собеседники выразили заинтересованность в сотрудничестве в гуманитарной, АПК, возобновляемой энергии, туристической сфере, а также обсудили вопросы поощрения культурных связей и упрощения визового режима»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Х.Халафов высоко оценил уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Бельгией. Он выразил заинтересованность официального Баку в углублении сотрудничества с Бельгией во всех сферах.

Кроме того, замминистра также высоко оценил усилия Бельгии в развитии отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Х.Халафов отметил наличие хорошего потенциала для развития экономического сотрудничества между двумя странами. По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Бельгией не соответствует имеющемуся потенциалу.

Он также проинформировал своего собеседника о широкомасштабных транспортных и инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана.

Х.Халафов отметил, что оккупация Арменией 20% территорий Азербайджана, остается основной угрозой миру, стабильности и всестороннему развития региона.

«Азербайджан не смирится с оккупацией и надеется увеличение усилий МГ ОБСЕ на справедливое урегулирование конфликта»,- говорится в сообщении.

Он выразил сожаление тем, что резолюции Совбеза ООН остаются не исполненными и поблагодарил бельгийскую сторону за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

В свою очередь, А.В.Калстер подчеркнул, что SOCAR и бельгийские компании эффективно сотрудничают в сфере энергетики.

Он отметил, что позиция Бельгии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной. Официальный Брюссель сторонник мирного урегулирования конфликта в рамках международного права и исполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН при посредничестве МГ ОБСЕ.

Ф.Исазаде