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Внешняя политика 30.05.2018 18:54

Баку и Брюссель обсудили вопросы упрощения визового режима

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и генеральный директор по двусторонним вопросам МИД Бельгии Аник Ван Калстер обсудили вопросы упрощения визового режима.

Х.Халафов и А.В.Калстер провели в среду в Баку политические консультации.

«Собеседники выразили заинтересованность в сотрудничестве в гуманитарной, АПК, возобновляемой энергии, туристической сфере, а также обсудили вопросы поощрения культурных связей и упрощения визового режима»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Х.Халафов высоко оценил уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Бельгией. Он выразил заинтересованность официального Баку в углублении сотрудничества с Бельгией во всех сферах.

Кроме того, замминистра также высоко оценил усилия Бельгии в развитии отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Х.Халафов отметил наличие хорошего потенциала для развития экономического сотрудничества между двумя странами. По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Бельгией не соответствует имеющемуся потенциалу.

Он также проинформировал своего собеседника о широкомасштабных транспортных и инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана.

Х.Халафов отметил, что оккупация Арменией 20% территорий Азербайджана, остается основной угрозой миру, стабильности и всестороннему развития региона.

«Азербайджан не смирится с оккупацией и надеется увеличение усилий МГ ОБСЕ на справедливое урегулирование конфликта»,- говорится в сообщении.

Он выразил сожаление тем, что резолюции Совбеза ООН остаются не исполненными и поблагодарил бельгийскую сторону за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

В свою очередь, А.В.Калстер подчеркнул, что SOCAR и бельгийские компании эффективно сотрудничают в сфере энергетики.

Он отметил, что позиция Бельгии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной. Официальный Брюссель сторонник мирного урегулирования конфликта в рамках международного права и исполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН при посредничестве МГ ОБСЕ.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛЬГИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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