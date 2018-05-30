Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии

В дни, когда общественность Азербайджана и Грузии отмечает 100-летие создания первых Демократических Республик на Южном Кавказе, Лига грузинских структур в Азербайджане объявляет о создании новой структуры, призванной играть важную роль в дальнейшем развитии братских связей между народами двух стран. Новая структура – своеобразный клуб, в котором будут объединены лица, которые представляют цвет общества двух братских стран, вносящих свой вклад в дело развития, укрепления и процветания братских связей между народами двух стран.

В 1995 году было учреждено и начало свою деятельность в Баку Постоянное представительство мэрии города Тбилиси. Официальным Представителем был назначен Теймураз Киримов.

За период деятельности постпредства было налажено тесное сотрудничество структур обеих столиц городов – побратимов Баку и Тбилиси, достигнута их взаимная интеграция.

Было проведено большое количество совместных спортивных, детских, культурных проектов и выставок с непосредственным участием постпредства, которая в большинстве случаев выступала и главным организатором мероприятий.

В Баку и Тбилиси и сегодня помнят газету «Баку – Тбилиси», Культурно – деловой центр, Центр исследования грузино-азербайджанских отношений, спортивный клуб «Тбилиси», Музейный уголок, ИА «Иберия пресс», совет старейшин при Постпредстве, состоящий из интеллигентов- выходцев из Грузии, и т.д. Все они были учреждены и организованы Постпредством мэрии Тбилиси Баку.

В 2005 году с целью укрепления координации деятельности все названные структуры, в том числе и само Постоянное представительство учредили Лигу грузинских структур в Азербайджане и вошли в ее состав.

Со временем некоторые из них ушли, некоторые закрылись, добавились новые члены. Но ЛГСА сегодня продолжает свою деятельность в деле укрепления братских отношений между азербайджанцами и грузинами.

В 2010 году Лига создала бесплатную школу грузинского языка в Баку. В 2011 году, с учетом сложившихся обстоятельств, и с целью концентрации усилий в одном наиболее важном направлении, Лига грузинских структур в Азербайджане вместе со своими членами и партнерами пришла к единому мнению: основные свои усилия и возможности посвятить единому делу – проведению «Дня братства азербайджанцев и грузин» («Азери-гюрджю гардашлыг гюню», «Картвел-азербайджанелта дзмобис дге»)».

С тех пор этот праздник отмечается ежегодно 6 февраля. В течение года в рамках данного проекта проводятся разные мероприятия. Праздник проводится один год в Азербайджане, а другой - в Грузии. И каждый год обязательно посвящается важному событию в жизни обеих стран. В этот день отличившимся вручаются дипломы, грамоты, награды, премии и сертификаты.

А сегодня мы рады сообщить, что уже формируется оргкомитет по созданию этой структуры, оттачивается Устав и рассматриваются кандидаты в члены данной Высокой структуры. Кстати, пока нет окончательного варианта и названия данной структуры. Если кто-нибудь из участников сегодняшнего мероприятия предложит удачный вариант, он будет удостоен особой награды Лиги.