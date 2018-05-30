Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии

В дни, когда общественность Азербайджана и Грузии отмечает 100-летие создания первых Демократических Республик на Южном Кавказе, Лига грузинских структур в Азербайджане объявляет о создании новой структуры, призванной играть важную роль в дальнейшем развитии братских связей между народами двух стран. Новая структура – своеобразный клуб, в котором будут объединены лица, которые представляют цвет общества двух братских стран, вносящих свой вклад в дело развития, укрепления и процветания братских связей между народами двух стран.
В 1995 году было учреждено и начало свою деятельность в Баку Постоянное представительство мэрии города Тбилиси. Официальным Представителем был назначен Теймураз Киримов.
За период деятельности постпредства было налажено тесное сотрудничество структур обеих столиц городов – побратимов Баку и Тбилиси, достигнута их взаимная интеграция.
Было проведено большое количество совместных спортивных, детских, культурных проектов и выставок с непосредственным участием постпредства, которая в большинстве случаев выступала и главным организатором мероприятий.
В Баку и Тбилиси и сегодня помнят газету «Баку – Тбилиси», Культурно – деловой центр, Центр исследования грузино-азербайджанских отношений, спортивный клуб «Тбилиси», Музейный уголок, ИА «Иберия пресс», совет старейшин при Постпредстве, состоящий из интеллигентов- выходцев из Грузии, и т.д. Все они были учреждены и организованы Постпредством мэрии Тбилиси Баку.
В 2005 году с целью укрепления координации деятельности все названные структуры, в том числе и само Постоянное представительство учредили Лигу грузинских структур в Азербайджане и вошли в ее состав.
Со временем некоторые из них ушли, некоторые закрылись, добавились новые члены. Но ЛГСА сегодня продолжает свою деятельность в деле укрепления братских отношений между азербайджанцами и грузинами.
В 2010 году Лига создала бесплатную школу грузинского языка в Баку. В 2011 году, с учетом сложившихся обстоятельств, и с целью концентрации усилий в одном наиболее важном направлении, Лига грузинских структур в Азербайджане вместе со своими членами и партнерами пришла к единому мнению: основные свои усилия и возможности посвятить единому делу – проведению «Дня братства азербайджанцев и грузин» («Азери-гюрджю гардашлыг гюню», «Картвел-азербайджанелта дзмобис дге»)».
С тех пор этот праздник отмечается ежегодно 6 февраля. В течение года в рамках данного проекта проводятся разные мероприятия. Праздник проводится один год в Азербайджане, а другой - в Грузии. И каждый год обязательно посвящается важному событию в жизни обеих стран. В этот день отличившимся вручаются дипломы, грамоты, награды, премии и сертификаты.
А сегодня мы рады сообщить, что уже формируется оргкомитет по созданию этой структуры, оттачивается Устав и рассматриваются кандидаты в члены данной Высокой структуры. Кстати, пока нет окончательного варианта и названия данной структуры. Если кто-нибудь из участников сегодняшнего мероприятия предложит удачный вариант, он будет удостоен особой награды Лиги.
Баку и Брюссель обсудили вопросы упрощения визового режима
ОБСЕ готова оказывать Азербайджану содействие в проведении реформ - глава ПА ОБСЕ
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО
Газпром скоро выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивов по пересмотренному контракту
В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти – SOCAR
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Филиппинский лидер предупредил Китай об угрозе военного конфликта из-за ситуации в Южно-Китайском море
Премьер Македонии обещает вынести на референдум любое согласованное с Грецией решение о переименовании страны
Порошенко поручил обеспечить журналисту Бабченко и его семье круглосуточную охрану
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»