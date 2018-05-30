Египет может стать чистым экспортером газа к 2020 г., но цель стать газовым хабом труднодостижима

Египет может вернуть себе статус чистого экспортера газа и СПГ к 2020 году благодаря быстрому наращиванию добычи на таких ключевых upstream-проектах, как Zohr и West Nile Delta (WND).
Тем не менее, цель Каира стать региональным газовым хабом в ближайшие годы останется труднодостижимой, с учетом геополитических, логистических и технологических проблем, говорится в обзоре Global Gas Analytics (GGA).
Наличие в Египте двух СПГ-заводов совокупной мощностью в 12,2 млн тонн в год делает страну потенциальным кандидатом на роль газового хаба, отмечают эксперты. Более того, египетские СПГ-мощности значительно недоиспользованы: если предприятие в городе Идку время от времени используется компанией Shell, то завод в Думьяте простаивает впустую.
В январе-апреле 2018 года Египет использовал лишь порядка 7% мощностей по производству СПГ. Однако добыча газа в стране растет, и Shell рассчитывает, что сможет наращивать экспорт СПГ с предприятия в Идку.
Растущий интерес западных компаний, включая Eni, BP, Shell и ExxonMobil к нефтяным и газовым участкам в Средиземном море в водах Египта, Кипра и Израиля также говорит в пользу желания Египта стать региональным газовым хабом.
Добыча газа в стране сокращалась в среднем на 6,2% в год в период с 2011 по 2016 гг. на фоне отголосков "арабской весны" и политической нестабильности. Однако тенденция к снижению производства газа изменилась с 2017 года благодаря стабилизации политической ситуации в стране, а также предоставления Каиром более благоприятных условий работы иностранным компаниям.
В частности, добыча на месторождении Zohr достигла 34 млн кубометров газа в сутки, а к концу года вырастет до целевых 57 млн кубометров, говорится в сообщении оператора месторождения, итальянской Eni SpA. В следующем году планируется выход на пиковую мощность в 76 млн кубометров в сутки.
Ожидается, что совокупная добыча газа в Египте к 2020 году достигнет рекордных 218 млн кубометров в сутки к 2020 году, заявил в интервью Interfax Global Natural Gas Daily аналитик Wood Mackenzie Лукас Шмитт. Эксперты GGA в свою очередь прогнозируют, что в период с 2017 по 2023 гг. добыча в стране будет увеличиваться среднегодовыми темпами в 7%.
Тем не менее, по мнению экспертов, Египет сможет реализовать свое желание стать газовым хабом в лучшем случае в долгосрочной перспективе. Приоритетом властей страны, вероятно, будет удовлетворение внутреннего спроса на газ и сокращение импорта СПГ, и лишь после выполнения этих целей правительство начнет рассматривать существенное повышение экспорта газа.
По оценкам GGA, Египет уменьшит импорт СПГ более чем на 60% в 2018 году.
Эксперты также отмечают тот факт, что Union Fenosa Gas, оператор СПГ-завода в Думьяте, ведет юридический спор с властями Египта, требуя от них компенсации в размере $8 млрд в связи с прекращением поставок газа на предприятие в 2012 году.
Для того, чтобы возобновить международные поставки газа с терминала, необходимо дождаться разрешения этого спора, признает глава отдела маркетинга природного газа и СПГ в Eni Массимо Мантовани.
Shell также пострадала, когда поставки газа на СПГ-предприятие в Идку были прекращены в связи с решением властей направить это сырье на удовлетворение внутренних потребностей в стране, что привело к затягиванию проекта WND.
Тем временем неожиданная помощь египетскому экспорту газа может прийти с Кипра - ранее в мае министр нефти Египта Тарек эль-Молла заявил, что газ с кипрского месторождения Афродита может быть направлен на египетские терминалы для сжижения и впоследствии экспортирован.
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