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Дальнее зарубежье 30.05.2018 19:14

"Убийство" Бабченко было частью спецоперации украинских спецслужб, журналист оказался жив и здоров.

Служба безопасности Украины располагает данными, согласно которым убийство российского журналиста Аркадия Бабченко должно было быть совершено по заказу спецслужб Российской Федерации.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в среду в Киеве.

По словам В.Грицака, для реализации плана был завербован гражданин Украины "Г.", который, в свою очередь, вербовал за денежное вознаграждение лиц из числа бывших участников силовой операции в Донбассе для исполнения убийства.

"Гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников за $30 тыс. убить российского журналиста Аркадия Бабченко", - рассказал глава СБУ.

В качестве задатка он передал исполнителю $15 тыс.", - сообщил В.Грицак, продемонстрировав видеозапись передачи этих средств.

Руководитель спецслужбы сообщил, что в результате проведенной оперативной работы сотрудники СБУ задержали организатора этого убийства.

"Известно, что после совершения убийств Г. планировал покинуть Украину... Через третью страну планировал выехать в РФ", - добавил глава СБУ.

Как выяснилось в среду, "убийство" А.Бабченко было частью спецоперации украинских спецслужб. Журналист оказался жив и здоров.

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Тэги: УКРАИНА, БАБЧЕНКО, УБИЙСТВО, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]