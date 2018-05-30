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Регион 30.05.2018 19:17

США ввели дополнительные санкции против Ирана

США внесли в санкционный список по Ирану еще шесть человек и три организации, сообщает в среду Минфин США.

Все шестеро вошедших в список лиц - граждане Ирана, в список организаций попала, в частности, тюрьма "Эвин".

В пресс-релизе Минфин США пояснил, что санкции в отношении двух организаций, Ansar-e Hizballah и тюрьмы "Эвин", вводятся за "серьезные нарушения прав человека от лица правительства Ирана". Еще одна организация, Hanista Programing Group, попала под санкции за "работу с информационными или коммуникационными технологиями, которые облегчают отслеживание, позволяющее или помогающее серьезно нарушать права человека".

8 мая американский Д.Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]