США ввели дополнительные санкции против Ирана

США внесли в санкционный список по Ирану еще шесть человек и три организации, сообщает в среду Минфин США.
Все шестеро вошедших в список лиц - граждане Ирана, в список организаций попала, в частности, тюрьма "Эвин".
В пресс-релизе Минфин США пояснил, что санкции в отношении двух организаций, Ansar-e Hizballah и тюрьмы "Эвин", вводятся за "серьезные нарушения прав человека от лица правительства Ирана". Еще одна организация, Hanista Programing Group, попала под санкции за "работу с информационными или коммуникационными технологиями, которые облегчают отслеживание, позволяющее или помогающее серьезно нарушать права человека".
8 мая американский Д.Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.
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