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Регион 30.05.2018 19:20

Минобороны РФ объявило тендер на разработку проекта новой базы для Каспийской флотилии в Дагестане

Министерство обороны РФ потратит почти 460 млн рублей на проект пункта базирования Каспийской флотилии в Дагестане, говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Работы планируется завершить до 14 февраля 2020 года. Заказчиком выступает Управление заказчика капитального строительства Минобороны.

В документации указывается, что исполнитель контракта "осуществляет выполнение работ по разработке градостроительной документации в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию".

В частности, планируется разработать проекты гидротехнических сооружений и провести дноуглубительные работы.

В апреле текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск. По его словам, в Каспийске разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье.

Опрошенные "Интерфаксом" военные эксперты связали решение о перебазировании с техническими внутрироссийскими причинами.

"Что такое Астрахань? Это Волга, которая замерзает на пять месяцев. Чтобы корабли вышли в Каспийское море, надо пробивать лед. В Махачкале корабли занимают часть причального фронта торгового порта. В Каспийске проведут углубление дна, и это действительно хорошее место для базирования большой группировки кораблей. Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий", - сообщил "Интерфаксу" экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

"На создание всей необходимой инфраструктуры в Каспийске может уйти до трех-пяти лет", - сказал В.Кравченко.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом РФ составляет морскую компоненту Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".

В ноябре 2015 года из акватории Каспийского моря корабли флотилии "Дагестан", "Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ФЛОТ, БАЗА


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