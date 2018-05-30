Назарбаев заявил о необходимости выработки новых программ развития Казахстана с учетом геополитической ситуации

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждался ход реализации структурных и институциональных реформ в стране, а также социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Н.Назарбаев акцентировал внимание на реализованных мерах по сохранению экономической стабильности, несмотря на последствия глобального финансового кризиса 2008 года.

"С момента начала мирового финансового кризиса прошло 10 лет. Обстановка изменилась. Для выхода из кризиса мы разработали специальные программы, приняли дорожную карту, проявили заботу о людях, лишившихся работы. Было осуществлено много мер. Мы привлекли зарубежные инвестиции и задействовали собственные средства, которые позволили нам выйти из кризиса без спада национальной экономики", - сказал президент.

Н.Назарбаев указал на необходимость выработки новых программ развития с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.

"Администрация президента и правительство должны продумать дальнейшие пути нашего развития. Нам нужно делать прогнозы для принятия соответствующих мер в будущем. У нас должно быть ясное видение дальнейших действий", - сказал глава государства.

Президент Казахстана отдельно остановился на эффективности реализации действующих государственных и отраслевых программ, указав на важность их своевременного и качественного исполнения, акцентировал внимание на необходимости принятия соответствующих мер по дальнейшему развитию агропромышленного сектора и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль.

Глава государства указал на то, что деятельность государственных органов должна быть ориентирована на повышение благосостояния граждан страны.

"Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, правительство не справляется", - подчеркнул он.

Президент остановился на вопросах обеспечения занятости населения, внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, поддержки малого и среднего бизнеса, а также профессионального обучения и трудоустройства молодежи.

По итогам заседания глава государства дал ряд конкретных поручений правительству и другим соответствующим государственным органам, возложив контроль за их исполнением на Администрацию президента и аппарат Совета Безопасности.