В Лондоне назвали неприемлемым признание Сирией Абхазии и Южной Осетии

Великобритания считает неприемлемым решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает в среду МИД Великобритании.
"Совершенно неприемлемо, что режим Асада признал так называемую "независимость" отколовшихся территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии", - заявил госминистр по делам Европы и Америки Алан Дункан.
Он также заявил, что "российская военная интервенция в Грузии в 2008 году и последующее признание отколовшихся территорий Южной Осетии и Абхазии как так называемых "независимых государств" были неприемлемым нарушением суверенных прав Грузии".
Накануне Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств. После этого Грузия объявила о начале проведения процедур по разрыву дипотношений с Сирией.
ЕС и США осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. Министерство иностранных дел Грузии во вторник заявило, что начало необходимые процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.
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