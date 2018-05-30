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Регион 30.05.2018 19:26

В Лондоне назвали неприемлемым признание Сирией Абхазии и Южной Осетии

Великобритания считает неприемлемым решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает в среду МИД Великобритании.

"Совершенно неприемлемо, что режим Асада признал так называемую "независимость" отколовшихся территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии", - заявил госминистр по делам Европы и Америки Алан Дункан.

Он также заявил, что "российская военная интервенция в Грузии в 2008 году и последующее признание отколовшихся территорий Южной Осетии и Абхазии как так называемых "независимых государств" были неприемлемым нарушением суверенных прав Грузии".

Накануне Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств. После этого Грузия объявила о начале проведения процедур по разрыву дипотношений с Сирией.

ЕС и США осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. Министерство иностранных дел Грузии во вторник заявило, что начало необходимые процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СИРИЯ, АБХАЗИЯ, ЮЖОСЕТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]