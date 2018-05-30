Помощник президента Белоруссии Ровнейко подозревается в вымогательстве взяток у бизнесменов, пояснили в КГБ

В Комитете госбезопасности Белоруссии подозревают помощника президента Белоруссии, инспектора по Гродненской области Сергей Ровнейко в вымогательстве и получении взяток у представителей бизнеса и коммерческих структур.
"Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. В ходе проведения первичных следственных действий подозреваемый признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированной ранее", - сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош, которого цитируют белорусские государственные СМИ.
Он также уточнил, что С.Ровнейко был задержан с поличным 29 мая.
Как сообщалось, С.Ровнейко был задержан КГБ с санкции президента при получении взятки в $200 тыс. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Белоруссии, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Задержанный находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания.
С.Ровнейко был назначен помощником президента - главным инспектором по Гродненской области в июне 2015 года. До этого занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства Комитета государственного контроля Беларуси.
С.Ровнейко по долгу службы неоднократно принимал участие в различного рода совещаниях по борьбе с коррупцией, последнее из которых, по информации Генпрокуратуры, прошло всего за месяц до задержания чиновника.
В прессе деятельность С.Ровнейко освещалась в контексте проводимых им приемов граждан. На одном из таких приемов он сказал: "Закон хоть и суров, но справедлив. Решение, принятое в рамках действующего законодательства, всегда правильно".
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