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СНГ 30.05.2018 19:30

Порошенко поручил обеспечить журналисту Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко... Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По словам президента, украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее "в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, БАБЧЕНКО, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]