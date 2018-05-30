Порошенко поручил обеспечить журналисту Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану.
"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко... Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.
По словам президента, украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее "в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине".
Баку и Брюссель обсудили вопросы упрощения визового режима
ОБСЕ готова оказывать Азербайджану содействие в проведении реформ - глава ПА ОБСЕ
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО
Газпром скоро выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивов по пересмотренному контракту
В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти – SOCAR
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»