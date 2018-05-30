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ТЭК 30.05.2018 19:33

Газпром скоро выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивов по пересмотренному контракту

"Газпром" в ближайшее время выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивных платежей в рамках пересмотра контракта, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника департамента экспорта газа в страны Северной и Юго-Западной Европы "Газпром экспорта" Михаил Мальгин.

"Та сумма, которая согласована сторонами - большая часть будет выплачена в ближайшее время и меньшая часть будет предоставлена в качестве скидки за согласованные поставки в будущем", - сказал он.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, которые ранее распространило агентство Anadolu, размер ретроактивных выплат с российской стороны составит около $1 млрд : к поставкам газа в 2015-2016 годах будет применена скидка 10,25%.

Компания Botas Petroleum Pipeline Corporation 29 октября 2015 года инициировала арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" по пересмотру контрактной цены в арбитражном суде ad hoc по правилам UNCITRAL.

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Тэги: ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, РЕТРОАКТИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]