Газпром скоро выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивов по пересмотренному контракту

"Газпром" в ближайшее время выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивных платежей в рамках пересмотра контракта, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника департамента экспорта газа в страны Северной и Юго-Западной Европы "Газпром экспорта" Михаил Мальгин.

"Та сумма, которая согласована сторонами - большая часть будет выплачена в ближайшее время и меньшая часть будет предоставлена в качестве скидки за согласованные поставки в будущем", - сказал он.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, которые ранее распространило агентство Anadolu, размер ретроактивных выплат с российской стороны составит около $1 млрд : к поставкам газа в 2015-2016 годах будет применена скидка 10,25%.

Компания Botas Petroleum Pipeline Corporation 29 октября 2015 года инициировала арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" по пересмотру контрактной цены в арбитражном суде ad hoc по правилам UNCITRAL.