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Финансы 30.05.2018 20:34

ЕС планирует фонд помощи для государств еврозоны в размере 30 млрд евро

Европейский союз готовит предложение о создании еще одного стабфонда для стран, пострадавших от экономических потрясений, однако его вариант инициативы European Investment Stabilisation Function намного скромнее, чем предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет газета Financial Times, в распоряжении которой оказались черновые варианты документов Еврокомиссии, Брюссель собирается создать фонд помощи для проблемных государств еврозоны объемом 30 млрд евро.

Э.Макрон в прошлом году предлагал зарезервировать на эти цели сумму, равную нескольким процентам ВВП еврозоны. Объем ВВП превышает 15 трлн евро, и даже 1% составляет около 150 млрд евро.

Вместе с тем в Еврокомиссии отмечают, что новый стабфонд, который будет официально представлен в четверг, лишь первый шаг. На данном этапе различия в позициях государств еврозоны и бюджетные ограничения ЕС сдерживают развитие инициативы, однако в дальнейшем возможно увеличение объемов.

Согласно документом, с которыми ознакомились журналисты FT, ни одна из стран не сможет получить более 30% из средств фонда помощи. Программа будет доступна для всех 19 стран еврозоны и тех государств, которые выразили намерение стать участниками валютного блока.

В отличие от существующего Европейского стабилизационного механизма (ESM) новый фонд будет доступен и для тех стран, которые утратили возможность привлечения средств на рынках капитала, отмечает FT.

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Тэги: ЕВРОПА, ФОНД, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]