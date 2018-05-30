По TANAP в перспективе может транспортироваться газ из Туркменистана, Ирана и Ирака – помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов считает, что в перспективе может быть рассмотрен вопрос транспортировки по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) газа из Туркменистана, Ирака и Ирана.
«После официального запуска газопровода TANAP 12 июня, на турецкий рынок будет поставляться 6 млрд кубометров газа в год (с азербайджанского месторождения Шах-Дениз –ИФ-Аз). В 2020 году еще 10 млрд кубометров газа по этому трубопроводу будет поставляться в Европу. До 2026 года возможно увеличение пропускной способности газопровода до 31 млрд кубометров газа в год. На последующих этапах может быть рассмотрен вопрос доставки на мировые рынки посредством данного трубопровода газа из Туркменистана, Ирана и Ирака», - отметил А.Гасанов на своей странице в соцсети «Facebook».
Говоря в целом о значимости «Южного газового коридора» (ЮГК) он отметил, что ЮГК сыграет важную роль в развитии экономики Азербайджана, позволит получить прибыль для всех стран и компаний, участвующих в этом проекте, и открыть новые рабочие места.
Кроме того, считает А.Гасанов, ЮГК повысит значимость Азербайджана в регионе и в Европе и поднимет взаимоотношения страны с Западом «на более высокую ступень».
«Этот коридор повысит роль Азербайджана не только в качестве экспортера энергоресурсов, но и в качестве транзитера. ЮГК также станет серьезным фактором диверсификации энергопоставок в Европу и новой возможностью для экспорта на мировые рынки энергоресурсов странами региона», - отметил А.Гасанов.
А. Гасанов также подчеркнул, что ЮГК сыграет большую роль в обеспечении энергобезопасности региона и Европы, внесет свой вклад в развитие взаимного сотрудничества и деловых связей между странами и народами, и окажет серьезное влияние на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Как сообщалось, церемония запуска ЮГК состоялась во вторник на Сангачальском терминале.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения "Шах-Дениз" в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Запуск газопровода запланирован на 12 июня. На церемонии будут присутствовать президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.
Поставки по TANAP, как ожидается, начнутся до конца июня, а полная мощность будет достигнута в течение года. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность TANAP будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Акционерами проекта являются ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Н.Аббасова
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