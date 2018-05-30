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Внешняя политика 30.05.2018 21:13

Представители армянского лобби пытаются разрушить взаимоотношения между Баку и Вашингтоном – помощник президента Азербайджана


Армянское лобби в США пытается повредить сотрудничеству между Баку и Вашингтоном и разорвать стратегические взаимоотношения между двумя странами, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«США на самом высоком уровне заявляют о значимости связей с Азербайджаном, и открыто выражают удовлетворение продолжением совместного сотрудничества. Однако действующее в Америке армянское лобби, и находящиеся под его влиянием конгрессмены вроде Кристофера Смита и Бреда Шермана каждый раз пытаются причинить вред этому сотрудничеству и разрушить стратегические партнерские связи между двумя странами. Они защищают и выражают интересы Армении, а не США,», - отметил А.Гасанов на своей странице в соцсети «Facebook».

По его словам , эти лица никак не связаны с государственной политикой США и с позитивным отношением официальных лиц Соединенных Штатов к Азербайджану.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, ЛОББИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]