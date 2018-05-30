Представители армянского лобби пытаются разрушить взаимоотношения между Баку и Вашингтоном – помощник президента Азербайджана

Армянское лобби в США пытается повредить сотрудничеству между Баку и Вашингтоном и разорвать стратегические взаимоотношения между двумя странами, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
«США на самом высоком уровне заявляют о значимости связей с Азербайджаном, и открыто выражают удовлетворение продолжением совместного сотрудничества. Однако действующее в Америке армянское лобби, и находящиеся под его влиянием конгрессмены вроде Кристофера Смита и Бреда Шермана каждый раз пытаются причинить вред этому сотрудничеству и разрушить стратегические партнерские связи между двумя странами. Они защищают и выражают интересы Армении, а не США,», - отметил А.Гасанов на своей странице в соцсети «Facebook».
По его словам , эти лица никак не связаны с государственной политикой США и с позитивным отношением официальных лиц Соединенных Штатов к Азербайджану.
Н.Аббасова
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